La crisi postelectoral porta el ministre argentí d'Hisenda a la dimissió

El ministre d'Hisenda argentí, Nicolás Dujovne, va presentar la seva renúncia, després del terratrèmol financer generat als mercats locals en una reacció adversa dels inversors a la derrota de l'oficialisme a les primàries de diumenge passat. Dujovne va presentar la seva dimissió en una carta adreçada al president argentí, Mauricio Macri.

En la seva missiva, Dujovne va assenyalar que renuncia convençut que, tenint en compte les circumstàncies, el Govern que lidera Macri «necessita una renovació significativa a l'àrea econòmica». «Considero que la meva renúncia és coherent amb la pertinença a un govern i espai polític que escolta la gent, i que actua en conseqüència», va afegir.

Dujovne va apuntar que hi ha hagut «èxits en la reducció del dèficit i de la despesa pública, en la reducció d'impostos a les províncies, en la recuperació del federalisme» i que també, «sens dubte, hem comès errors, que mai hem dubtat a reconèixer i hem fet tot el possible per corregir».

Macri va expressar la seva confiança que Hernán Lacunza «és la persona indicada» per substituir Dujovne. «He convocat Hernán Lacunza per dirigir el Ministeri d'Hisenda. Fins avui exercia com a ministre a la província de Buenos Aires, on ha fet una gran tasca. La seva capacitat i trajectòria són reconegudes àmpliament. Confio que és la persona indicada per a aquesta nova etapa», va considerar el mandatari a Twitter. El Govern argentí no va informar encara quan serà la presa de possessió de Lacunza, qui és llicenciat en Economia i, abans de dirigir la cartera de Buenos Aires de l'àrea, va ser gerent general del Banc Central i del Banc Ciutat.