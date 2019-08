El Govern de Sánchez ofereix a l'Open Arms atracar al port espanyol més proper, el de Maó

A mitja tarda d'ahir, el Centre Nacional de Coordinació de Salvament ordenava a l'Open Arms que posés rumb al port d'Algesires, però l'ONG rebutjava l'oferta del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, tot i que l'última paraula corresponia al capità del vaixell, i demanava de nou a Itàlia desembarcar al port de l'illa de Lampedusa davant la situació límit que es viu a la coberta, amb més de 107 persones a bord i després de 17 dies navegant. Des d'Open Arms argumentaven que Algesires quedava massa lluny i hores després obtenien una nova oferta del Govern de Sánchez: atracar al port espanyol més proper, el de Maó, a Menorca. Prèviament, l'ONG havia sol·licitat de manera «urgent» a les autoritats italianes poder «entrar i desembarcar» les persones a bord. «Les seves condicions psicofísiques són crítiques, la seva seguretat està en risc. Si succeís el pitjor, Europa i Salvini seran responsables», van clamar.

El fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, definia la situació com a «insostenible» després de 17 dies de «segrest» al mar Mediterrani. Una portaveu de l'ONG va explicar que el vaixell, amb bandera espanyola, és dependent de la Marina Mercant i, per això, l'ordre del Centre de Coordinació Marítima «ha de ser acatada, no et donen opció».



«Portem 17 dies»

«Hem rebutjat l'oferta d'anar a Algesires perquè les persones que portem a bord han de ser desembarcades de forma immediata. Portem 17 dies, hi ha una resolució judicial que ho diu i aquestes persones no poden seguir a bord de l'Open Arms, i menys els 5 o 6 dies de viatge que suposaria arribar fins a Algesires», va explicar una portaveu de l'ONG. També Camps va explicar per què van rebutjar l'oferta presentada pel Govern de Pedro Sánchez.

«Després de 26 dies de missió, 17 d'espera amb 134 persones a bord, una resolució judicial a favor i 6 països disposats a acollir, vol que naveguem 950 milles, uns 5 dies més, a Algesires, el port més llunyà del Mediterrani, amb una situació insostenible a bord?», va escriure Camps a Twitter. Durant el matí, diversos dels rescatats es van llançar al mar per intentar arribar nedant a Lampedusa, en una mostra de la desesperació que es viu a bord. El ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, va reaccionar afirmant que «Espanya obre els ports als immigrants de l'ONG Open Arms. Bé! Qui ho busca ho aconsegueix».