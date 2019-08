L'Open Arms demana a Espanya i Itàlia els «mitjans necessaris» per anar a Mallorca

L'Open Arms demana a Espanya i Itŕlia els «mitjans necessaris» per anar a Mallorca

L'Open Arms considera "completament incomprensible" que Espanya i Itàlia hagin acordat que el vaixell de salvament hagi de desembarcar a Mallorca. "Amb el nostre vaixell a 800 metres de les costes de Lampedusa, els estats europeus estan demanant a una petita ONG, com la nostra, que afronti, després de 18 dies d'espera, mil milles més i tres dies de navegació, en condicions climàtiques adverses, amb 107 persones esgotades a bord", exposen en un comunicat. En cas que es confirmi aquest acord entre els dos estats, l'organització els reclama que garanteixin "els mitjans necessaris" perquè el desembarcament en un port segur es dugui a terme amb èxit. L'entitat insisteix que continuarà treballant per "protegir els drets humans d'aquestes persones" fins a trobar "una vertadera solució".

Open Arms recorda que entre l'1 i el 10 d'agost van dur a terme tres operacions de rescat marítim diferents, salvant un total de 163 persones, entre les quals hi havia dues dones embarassades i 32 menors d'edat. Des del primer moment van demanar un port per desembarcar aquestes persones als estats més propers, Itàlia i Malta, com recorden que "exigeix el dret marítim internacional", però van rebre una resposta negativa.

Fins ara s'han dut a terme sis evacuacions mèdiques d'emergència. Afegeixen que han adoptat totes les mesures necessàries per garantir els drets de les persones que porten a bord, recorrent al Tribunal de Menors i la Fiscalia de Palerm, el TAR de Laci i el Fiscal d'Agrigent.