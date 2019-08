Cs vol que el pacte antigihadista valori l'última amenaça de l'EI

Ciutadans demanarà la convocatòria del pacte contra el terrorisme islamista per analitzar el nivell d'amenaça que hi ha sobre Espanya després que el líder de l'Estat Islàmic hagi fet servir el castellà per animar els seus coreligionaris a optar pel «martiri». Així ho va anunciar el portaveu d'Interior de Ciutadans, Joan Mesquida, fent-se ressò d'una informació publicada per La Razón en què s'assegura que Abu Bark Bagdhadi, cap de l'Estat Islàmic, ha dirigit, en castellà, un missatge als gihadistes espanyols perquè es llancin al «martiri», el que es considera una crida a cometre atemptats amb caràcter immediat.

«Demanarem la convocatòria de la comissió de seguiment del pacte contra el terrorisme gihadista perquè se'ns informi i s'analitzi la situació», va anunciar Mesquida, que va ser director de la Policia i de la Guàrdia Civil en temps del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Pacte Antigihadista porta més d'un any sense reunir-se i l'última vegada que es va convocar va ser amb el PP al Govern i amb Juan Ignacio Zoido com a ministre d'Interior.