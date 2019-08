Díaz Ayuso promet governar «des de l'austeritat en la despesa pública»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va prometre el càrrec assegurant que governarà dins «de la transparència en la gestió o l'eficàcia i l'austeritat en la despesa dels diners públics, representant amb dignitat la Comunitat de Madrid».

Després que el president de l'Assemblea de Madrid, Juan Trinidad, llegís el nomenament d'Ayuso com a presidenta al Butlletí Oficial de l'Estat, la presidenta va prometre guardar i fer guardar la Constitució i va traslladar als presents la seva «emoció personal» i la «consciència de la responsabilitat» que a partir d'ara se li presenta, «amb la sensació que a partir d'ara estic obligada, únicament, a mirar cap endavant».

Per part seva, el líder del PP, Pablo Casado, va afirmar que el conseller de Transports, Mobilitat i Infraestructures, Ángel Garrido, farà «una gran tasca» al capdavant d'aquesta cartera i que els consellers elegits per Cs tindran «el mateix suport i respecte» que els del PP. Casado va afirmar que les persones que ha anunciat Cs per a les seves carteres són «bones propostes» i que es tracta d'una legislatura que ha d'estar «per sobre dels noms i el que hagi fet cadascú». Així,va dir que, encara que la decisió de Garrido d'abandonar el PP «els va sorprendre a tots», cal «quedar-se amb el bo».