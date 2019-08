Donald Trump es va plantejar un embargament naval sobre Veneçuela

El president nord-americà, Donald Trump, va sospesar la possibilitat d'imposar un embargament naval sobre Veneçuela amb la finalitat d'impedir l'entrada i sortida del país de vaixells, si bé per ara la idea ha quedat descartada, segons el portal de notícies Axios, que va citar cinc funcionaris actuals i antics de l'Administració. Segons aquest mitjà, Trump ha plantejat l'opció del bloqueig naval de forma intermitent a l'últim any i mig, l'última vegada fa només unes setmanes, tot i que segons les fonts consultades el Pentàgon no s'ha pres aquesta opció molt seriosament, ja que la considera poc pràctica i creu que desviaria recursos dels destinats a contrarestar a la Xina i l'Iran. «Literalment va dir que hauríem de portar els vaixells allà i imposar un embargament naval», va explicar una de les fonts que va escoltar els comentaris del mandatari, per tal d'«impedir que entri res».