L'amo d'un restaurant d'Albània intenta agredir el fundador d'ONO

L'amo d'un restaurant albanès va intentar agredir fa uns dies l'empresari espanyol Eugenio Galdón, fundador d'ONO, i la seva família quan van abandonar el seu local sense provar el menjar que havien demanat a causa del retard en servir-los els plats. Un vídeo gravat des de l'interior del cotxe que traslladava la família i difós a les xarxes socials i mitjans de comunicació albanesos mostra com el propietari del local Panorama, situat a Himare, al sud del país, s'enfila al capó del vehicle intentant evitar que els turistes abandonin el seu restaurant sense pagar el menjar encarregat.

Al llarg d'uns tres quilòmetres, l'hostaler Mihal Kokedhima colpeja amb el braç i trenca el vidre davanter del vehicle, mentre des de l'interior del cotxe dels guies contractats per la família de Galdón li adverteixen que es dirigeixen a la Policia a denunciar els fets. Kokedhima va acabar per deixar-se caure del vehicle, amb la mà plena de sang. Un dia després, va ser detingut per la policia.

L'incident ha tingut un gran ressò al país, que té en el turisme un dels seus sectors estratègics. Així, el ministre albanès de Turisme, Blendi Klosi, va visitar Galdón i els seus familiars, mentre que el primer ministre Edi Rama es va disculpar pel comportament de l'hostaler, que va qualificar de vergonyant per als albanesos.

Galdón, que va ser cap de gabinet del president del Govern Adolfo Suárez, és actualment president de la companyia de telecomunicacions Multitel, que ell mateix va fundar, i que té participacions a l'empresa mexicana Consorcio Altán. L'Ambaixada d'Espanya a Albània va assistir la família quan es va rebre la seva trucada sol·licitant ajuda als telèfons d'emergència consular.