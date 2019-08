L'Open Arms demana traslladar els migrants a Espanya en avió

La crisi de l'Open Arms, que manté més de 100 persones bloquejades al mar des de fa 18 dies, ha aguditzat la tensió entre els governs d'Espanya i Itàlia i d'aquests amb l'ONG, que veu inviable la possibilitat de dirigir-se a les Balears i va proposar traslladar els immigrants amb avió. Un dia després que l'Executiu oferís per primera vegada un port des que es va desencadenar aquesta crisi el passat 1 d'agost, la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, va acusar Itàlia de «saltar-se les lleis» i contravenir «totes les normes», fet pel qual va deixar la porta oberta a denunciar els seus responsables davant el Tribunal Internacional de Drets del Mar d'Hamburg.

No obstant això, Calvo també va dirigir les seves crítiques a l'ONG, suggerint que va tenir l'oportunitat d'atracar a Malta després que el Govern estigués treballant en aquesta alternativa i, no obstant això, no ho va fer. «Va poder entrar a Malta. Aquesta solució estava a sobre de la taula», però el vaixell no va voler fer-ho «i va insistir en anar a Itàlia», va puntualitzar la vicepresidenta, qui considera que l'actuació del Govern ha estat «exemplar» perquè ha ofert «tota mena de sortides». «Què més podem fer?», es va preguntar.

El vaixell ja suma 18 dies al mar esperant un port segur, els últims quatre a només 800 metres de l'illa italiana de Lampedusa, que és on insisteix que ha d'atracar. No obstant, ahir l'ONG es va mostrar oberta a acceptar l'última oferta del Govern d'anar a Palma o Maó si Itàlia i Espanya «posen els mitjans necessaris» per garantir la seguretat i l'èxit de la iniciativa. Ho va fer en un comunicat en el qual va ssenyalar que «després de 18 dies d'estancament, Itàlia i Espanya semblen haver finalment arribat a un acord, identificant Mallorca com a port de desembarcament. Una decisió que ens sembla completament incomprensible», assenyalava el text.

Poc després, fonts de la Moncloa negaven rotundament l'existència d'un acord amb el país transalpí «al qual al·ludeix de manera confusa la pròpia ONG» i van assegurar que «l'única cosa certa és que el Govern ha ofert a l'Open Arms poder dirigir-se al port espanyol que estigui més proper a la seva ruta i que l'Executiu italià està incomplint la llei en impedir el desembarcament».

Especialment dura amb els responsables italians va ser la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui va acusar el titular d'Interior d'aquest país, Matteo Salvini, d'haver fet fracassar l'Operació Sophia al mar Mediterrani amb les seves polítiques «xenòfobes» i la seva actitud «inconcebible» amb aquest vaixell. Robles va descartar la continuïtat d'aquesta operació militar que actua des de 2015 al Mediterrani per controlar el tràfic de persones després de posar-se en contacte per videoconferència amb 22 tropes espanyoles que treballen en missions de pau a l'estranger, entre elles la pròpia Sophia.

Mentrestant, Salvini es va tornar a preguntar a les seves xarxes socials «per què l'Open Arms no va a Espanya? En 18 dies podien haver anat i tornat d'Eivissa i Formentera tres vegades, per a ells aquesta és una batalla política».

I, entre tots dos, el director i fundador de Proactiva Open Arms, que a Twitter va escriure el següent missatge: «Podem rescatar i atendre 163 persones a bord durant 2 setmanes, podem defensar els seus drets davant les institucions pertinents, podem suportar l'atac mediàtic de dos governs i de la seva propaganda populista, però només som una ONG esgotant els nostres limitats recursos».

L'intercanvi d'acusacions segueix complicant que les 107 persones que queden a bord de la nau puguin trepitjar terra ferma; l'última proposta que ha llançat l'ONG és transferir-les a Catània (Sicília) i d'aquí que siguin portades amb avió a Espanya, però no hi va haver resposta.