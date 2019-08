Nou persones es llancen a l'aigua des de l'Open Arms per intentar arribar a Lampedusa

Nou persones s'han llançat a l'aigua des de l'Open Arms per intentar arribar de manera desesperada a la costa de Lampedusa. Els socorristes del vaixell, juntament amb els guardacostes italians, estan treballant per rescatar-los. L'ONG diu que la situació a l'embarcació de salvament "està fora de control". Aquest dilluns al vespre Itàlia va autoritzar evacuar a Lampedusa vuit migrants i un acompanyant de l'Open Arms que necessitaven "assistència urgent". "La situació a bord es complica cada minut. Qui no vulgui veure la situació insostenible és que és incapaç de sentir empatia pel dolor aliè", va piular dilluns al vespre el compte oficial de l'ONG després d'una jornada de retrets entre Espanya, Itàlia i la mateixa organització.