El petrolier iranià retingut des de principis de juliol abandona Gibraltar

El petrolier iranià Grace 1, rebatejat com a Adrian Darya 1, va salpar de Gibraltar diumenge a la nit, diverses hores després que el territori britànic rebutgés una sol·licitud dels Estats Units per retenir aquest vaixell. Les autoritats gibraltarenyes van retenir el Grace 1 el 4 de juliol sota la sospita que pretenia portar petroli a Síria, quelcom que contravindria les sancions imposades per la UE contra el règim de Bashar al-Assad. Dues setmanes més tard, la Guàrdia Revolucionària iraniana va capturar el petrolier britànic Stena Impero.

Així, aquesta embarcació va abandonar el moll de Gibraltar sense especificar cap a on es dirigia. L'ambaixador de l'Iran a Gran Bretanya, Hamid Baeidinejad, havia informat prèviament a Twitter que el vaixell salparia diumenge a la nit. «Amb l'arribada de dos equips especialitzats d'enginyers a Gibraltar, està previst que el vaixell salpi aviat», va destacar.

L'Iran va advertir els Estats Units en contra de qualsevol nou intent de capturar a mar obert el petrolier iranià. Preguntat sobre si Washington podria renovar la seva sol·licitud d'intercepció del vaixell ara que ha tornat a navegar, el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Abbas Musavi, va advertir que «aquesta acció faria perillar la seguretat de la navegació a alta mar». «Hem traslladat un advertiment mitjançant els canals oficials, especialment l'Ambaixada suïssa», va explicar el portaveu. Els EUA no tenen ambaixada a l'Iran, fet pel qual Suïssa és qui representa els seus interessos.