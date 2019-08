Sánchez envia un buc de l'armada a recollir els migrants de l'Open Arms

El govern espanyol ha decidit enviar un buc de l'armada espanyola - conegut amb el nom d'Audaz- a recollir els migrants de l'Open Arms que fa 19 dies que esperen una solució en aigües del Mediterrani. Segons informa la Moncloa, el buc sortirà aquesta tarda a les cinc de la base de Rota (Cadis) i està previst que trigui tres dies en arribar a les costes de l'illa italiana de Lampedusa, on hi ha el vaixell de l'ONG.

Un cop allà, recollirà i es farà càrrec de les persones acollides a l'Open Arms i també acompanyarà l'embarcació de l'ONG fins al port de Palma de Mallorca. Des del govern espanyol en funcions defensen que aquesta és la millor opció de les que han valorat perquè permetrà "resoldre aquesta mateixa setmana l'emergència humanitària" que es viu a l'Open Arms.

Les tasques per preparar el buc de l'armada han començat aquest matí per tal de tenir-lo a punt per donar assistència a la tripulació i a les persones que l'ONG va recollir del mar.