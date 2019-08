Conte dimiteix després de la crisi de govern provocada per Salvini a Itàlia

El primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, va anunciar la seva dimissió al president de la República, Sergio Mattarella, per la crisi de govern que ha provocat el líder de la Lliga Nord, Matteo Salvini, la «irresponsabilitat» del qual va criticar durament al Senat. «Al final del debat aniré a veure el president de la República per comunicar-li la interrupció de l'experiència de govern i presentar-li la dimissió», va anunciar Conte durant la seva intervenció al Senat.

«La crisi actual compromet inevitablement l'acció de govern que aquí s'atura, però queda molt per fer», va admetre el primer ministre, que durant la intervenció va acusar Salvini d'«oportunisme polític» i d'«irresponsabilitat» per fer caure el Govern italià.

La renúncia de Conte deixa en mans de Mattarella els següents passos: el cap d'Estat hauria d'obrir consultes amb els líders dels diferents partits polítics per veure si hi ha cap possibilitat de formar un govern alternatiu o, en cas contrari, caldria avançar les eleccions, tal com desitja Salvini.

Segons l'opinió del primer ministre, la decisió de Salvini de trencar la coalició entre la Lliga i el Moviment 5 Estrelles (M5S) és «objectivament greu, ja que comporta conseqüències molt rellevants per a la vida econòmica i social del país». «El ministre d'Interior ha demostrat perseguir interessos personals i de partit», va denunciar el primer ministre, les paraules del qual van ser rebudes amb desaprovació i protesta pels membres de la Lliga, als quals el mateix Salvini va fer gestos perquè mantinguessin la calma. Segons el parer del cap de Govern, «els comportaments del ministre d'Interior revelen escassa sensibilitat institucional i greu manca de cultura constitucional».

Salvini va respondre a Conte assegurant que lamentava «que hagis hagut d'aguantar-me durant un any. Avui me n'assabento». La Lliga va retirar la moció de censura que havia presentat al Senat contra el primer ministre després que aquest anunciés la seva dimissió.