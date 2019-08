Els desallotjats pel gran incendi de Canàries comencen a tornar a casa

Els veïns de diversos nuclis de població a Gran Canària que havien estat desallotjats dels seus habitatges com a conseqüència de l'incendi que afecta l'illa van començar a tornar a les seves llars una vegada que el foc es va començar a contenir, segons va informar el president canari, Ángel Víctor Torres.

Ahir a la tarda van tornar a casa els habitants de Cruz de Tejeda i el Parador (Tejeda); Tasarte i Tasartico (La Aldea); Cercado de Araña i La Plata (San Bartolomé de Tirajana), i Las Lagunetas, Risco Prieto, Lomo de Aríñez i Cruz del Herrero (San Mateo).

«D'aquí a poques hores podem estar en un incendi de magnífiques perspectives», després que dilluns a la nit el vent ajudés. «Moltes persones han començat a tornar a casa i també ho faran demà (avui) si les condicions ho permeten, primerament als nuclis urbans més segurs», va explicar Torres, que va visitar juntament amb la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, el lloc de comandament del dispositiu de lluita contra el foc i va sobrevolar la zona afectada.

L'incendi no està extingit, ni tan sols controlat ni estabilitzat, va insistir Torres, però «s'ha contingut en gran part i a poc a poc s'aconseguirà l'extinció». Pel que fa a les causes del foc, va manifestar que caldrà esperar a la investigació, però «la majoria dels incendis són provocats per l'ésser humà», ja sigui de manera intencionada o fortuïta. La ministra de Defensa va informar que la previsió dels tècnics és que d'aquí a dos dies l'incendi estigui estabilitzat.

L'últim incendi forestal declarat a Gran Canària és el més important ocorregut a Espanya des de 2012 i des de l'any 2007 en el cas de l'arxipèlag canari, i les seves 12.000 hectàrees afectades suposen el 20% de tota la superfície cremada a escala estatal aquest any. El foc va obligar a evacuar en el pitjor moment unes 10.000 persones, moltes de les quals ja es troben a casa.