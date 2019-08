Detingut a Madrid per gravar les parts íntimes de 555 dones i publicar els vídeos

Agents de Policia Nacional han detingut a Madrid un home de 53 anys acusat de gravar amb una càmera del mòbil amagada en una motxilla les parts íntimes de més de 500 dones per, posteriorment, publicar-les en pàgines pornogràfiques.



L'arrestat, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia, és "un dels majors depredadors de la intimitat" i utilitzava una motxilla amb un telèfon mòbil acoblat per gravar les parts íntimes de dones per sota de les seves faldilles i vestits, publicant 283 vídeos en portals que sumen "milions de visualitzacions".





???? Así detuvimos en el metro de #Madrid a uno de los mayores depredadores de la intimidad de mujeres. Grababa vídeos por debajo de faldas y vestidos (#Upskirt) y los publicaba en portales pornográficos. Actuaba a diario y de forma compulsiva. pic.twitter.com/jHEBtnXzsH — Policía Nacional (@policia) August 21, 2019

També gravava el rostre de les víctimes

283 vídeos publicats

Detingut 'in fraganti'

, d'aquesta pràctica anomenada 'Upskirting' (vídeos no autoritzats per sota de les faldilles).cada dia, i gravant a totes les dones que podia, va ser detingut in fraganti mentre captava imatges d'una dona per sota del seu vestit.En el registre del seu domicili, els agents han intervingut nombrós material gràfic encara pendent d'anàlisi i estudi per part d'agents especialitzats per precisar l'"abast real" de la investigació.La investigació va començar quan els agentsEls agents encarregats de les indagacions van observar que un perfil d'aquesta pàgina estava publicant multitud de vídeos, gravats a Madrid, en els quals es podien veure zones íntimes del cos de centenars de dones.En concret es tractava d'enregistraments realitzats, possiblement,Els investigadors van constatar que, de vegades, a més de gravar imatges de cos sencer i parts íntimes com els glutis i / o la roba interior, també gravava les cares de les víctimes, amb el perjudici afegit això comporta.De l'anàlisi del perfil investigat,a algun altre lloc o utilitzant una altra pàgina web de contingut pornogràfic.Així mateix, van observar que el detingut "havia anat repetint i perfeccionant" aquest 'modus operandi', ininterrompudament, des que va crear el perfil fins que va ser detingut. Actualment, el citat perfil comptava amb 3.519 subscriptors, 84.594 visites i un total de 1.367.999 visualitzacions de les seves publicacions.Un cop comprovats els fets i després d'una anàlisi exhaustiva de cadascuna de les publicacions,. En aquests vídeos apareixentotes elles dones, gravades en diferents entorns com el Metro, el tren de Rodalies o supermercats de Madrid.Amb l'avanç de la investigació, els agents van concloure que el detingut, generalment, captava les seves víctimes en llocs transitats com al metro; després les seguia fins al carrer, arribant fins i tot a introduir-se amb elles en supermercats o botigues per poder obtenir millors imatges de les seves zones íntimes, les quals gravava "molt de prop".Després de diverses gestions, els investigadors van identificar a un individu com a presumpte autor dels fets descrits, tractant-se d'un home de nacionalitat colombiana de 53 anys d'edat.Un cop identificat, els agents van aconseguir localitzar-lo al Metro de Madrid i el van detenir 'in fraganti' mentre gravava a una dona per sota del seu vestit.Després del registre del seu domicili, els policies van intervenir tres discs durs i un ordinador portàtil que contenia desenes de gigues de vídeos gravats a centenars de víctimes.