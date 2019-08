Els diplomàtics britànics deixaran d'anar a la majoria de reunions de la UE

Els diplomàtics del Regne Unit deixaran d'assistir a la majoria de les reunions de la Unió Europea a partir del proper 1 de setembre i acudiran únicament a aquelles trobades que Londres consideri importants per als seus interessos nacionals, com les relacionades amb la seguretat. Així ho va confirmar el Govern britànic en un comunicat en el qual va defensar que d'aquesta manera les persones afectades es podran centrar en la futura relació de Londres amb el bloc comunitari i «altres socis del món».

Aquesta decisió «reflecteix el fet que la sortida del Regne Unit de la UE el 31 d'octubre està ara molt a prop i moltes de les discussions a les reunions de la UE seran sobre el futur de la UE quan el Regne Unit hagi marxat», va explicar el Govern de Boris Johnson.

«Té sentit alliberar els diplomàtics d'aquestes reunions de la UE perquè puguin centrar millor les seves capacitats en les nostres prioritats nacionals immediates», entre les quals va fer referència els preparatius per al Brexit i la futura relació amb el bloc, però també l'impuls a nous acords comercials.

Londres va aclarir que amb aquesta decisió no busca «de cap manera» entorpir el funcionament de la Unió Europea i va afegir que el seu vot en aquestes trobades es delegarà «de manera que no obstrueixi» la tasca de la resta de socis comunitaris.

Per part seva, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, i la Comissió Europea van advertir al primer ministre britànic, Boris Johnson, que el pla d'emergència per a l'illa d'Irlanda és l'única forma d'evitar una frontera dura entre Irlanda i Irlanda del Nord un cop que el Regne Unit hagi abandonat la UE.

«El pla d'emergència és una assegurança per evitar una frontera dura a l'illa d'Irlanda mentre i fins que no es trobi una altra alternativa. Aquells que estan en contra del mateix i que no proposen alternatives realistes de fet donen suport a restablir una frontera. Encara que no ho admeten», va escriure Tusk a Twitter.

L'Executiu comunitari, per la seva banda, va reaccionar just després que el president del Consell Europeu llancés el seu missatge de resposta a la carta enviada pel primer ministre britànic, i va destacar que comparteix el seu contingut. «Prenem nota de la carta del primer ministre Johnson. El president del Consell Europeu ha tuitejat una reacció inicial que compartim», va assegurar la portaveu de la Comissió Europea Natasha Bertaud. Johnson va demanar per carta a la UE un compromís de no imposar barreres a la frontera d'Irlanda.