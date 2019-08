Un fiscal italià ordena desembarcar els migrants i la incautació de l'Open Arms

La fiscalia italiana va ordenar la confiscació temporal del vaixell humanitari Open Arms i el desembarcament al port de Lampedusa (Itàlia) dels 83 migrants que seguien a bord, posant així fi de moment a una lenta agonia que ha durat gairebé tres setmanes. El fiscal d'Agrigent (Sicília), del qual depèn Lampedusa, Luigi Patronaggio, va prendre la decisió després de pujar a bord de la nau acompanyat de diversos metges per verificar l'estat dels migrants i la situació que hi havia a bord, descrita per la tripulació com a desesperada. El vaixell va arribar a Lampedusa a darrera hora de la nit.

El fiscal va prendre la decisió a instàncies de l'organització a l'empara de l'article 328 del Codi Penal, que castiga amb entre sis mesos i dos anys el funcionari públic que hagi omès el seu deure que, «per raons de justícia o de seguretat pública, o d'ordre públic o d'higiene i salut, ha de ser complert sense retard». L'Open Arms haurà de romandre dues setmanes a Itàlia en el marc d'aquesta investigació.

Aquesta Fiscalia investigava un presumpte delicte de segrest de persones per determinar per què no van poder desembarcar els migrants a Itàlia tot i que un tribunal va tombar la setmana passada l'ordre del ministre d'Interior, l'ultradretà Matteo Salvini, que el vaixell no entrés a aigües territorials italianes.

La investigació no va dirigida contra ningú en concret, però a ningú se li escapa que Salvini i la seva intransigència de no obrir els ports a les ONGs és el responsable de la situació, i ja va ser acusat l'any passat d'aquest delicte per impedir a un vaixell militar italià desembarcar un centenar de migrants.

En els últims 19 dies, l'Open Arms ha anat veient com disminuïa el seu passatge de migrants rescatats amb un degoteig d'evacuacions parcials per motius mèdics i fugides per mar. El vaixell de l'ONG catalana Proactiva Open Arms va arribar a tenir a bord prop de 160 migrants, rescatats al Mediterrani entre l'1 i el 10 d'agost en tres operacions, però després de les últimes evacuacions i els que es van llançar a l'aigua per arribar nedant a la costa tenia a bord una mica més de la meitat.

L'última evacuació mèdica es va produir ahir a la tarda, quan dues persones van ser traslladades al port de Lampedusa en una llanxa de la Capitania, per ordre del fiscal d'Agrigent. Durant la matinada havien estat evacuats vuit migrants i un acompanyant, i la tripulació de l'Open Arms i els responsables de l'ONG havien denunciat que cada evacuació parcial suposava un motiu de nerviosisme, baralles i ansietat entre les persones que es quedaven a bord.

Una vintena es llancen a l'aigua

A més, en els tres dies en què el vaixell ha estat fondejat a només 800 metres del port de Lampedusa sense poder desembarcar els migrants, gairebé una vintena d'ells es van llançar a l'aigua per intentar arribar nedant i van ser rescatats per socorristes o la Guàrdia Costanera i la majoria d'ells traslladats a terra.

Això feia témer que es produïssin altres episodis d'aquest tipus fins i tot esperant l'arribada del vaixell Audaz de l'Armada espanyola, que el Govern de Pedro Sánchez va decidir enviar ahir a Lampedusa per fer-se càrrec dels migrants i escortar l'Open Arms fins al port de Mallorca. Després que la primera oferta del Govern espanyol per obrir un port a aquests migrants arribés diumenge passat, després de 17 dies d'odissea el vaixell humanitari s'ha negat fins ara a navegar pels seus propis mitjans fins a qualsevol port espanyol. Des del Govern espanyol no es van pronunciar sobre si l'ordre de la justícia italiana podria influir en la decisió sobre el vaixell, un modern navili lliurat a l'Armada l'any 2018 i que preveu arribar a Lampedusa divendres.