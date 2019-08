Un home mata un cambrer a França que va trigar a servir-li un sandvitx

Un home va matar a trets un cambrar d'un bar a França per trigar massa a preparar-li un sandvitx. Els mateixos treballadors del local, situat al departament de Seine-Saint-Denis, van trucar a la Policia en presenciar l'escena. La víctima, un home de 28 anys, va morir a l'acte tot i la ràpida intervenció policial, presentant una ferida de bala a l'espatlla. L'agressor va fugir i encara no ha estat capturat. Segons els testimonis del restaurant, el client estava molest perquè no li havien preparat el seu sandvitx prou ràpid. Per la seva banda, la Fiscalia de Bobigny ha obert una investigació per assassinat, encomanada a la policia judicial de la Seine-Saint-Denis.

Diversos residents del veïnat van expressar la seva sorpresa i la seva indignació pels fets. «L'han matat per un entrepà?», afirmava un veí incrèdul, que va afegir que no tornarà al local. «És trist», va assenyalar una dona de 29 anys, «és un restaurant tranquil i sense problemes, acaba d'obrir fa uns mesos». «Tots els empleats són molt amables», opinava un client habitual. No obstant això, altres residents van explicar que l'incident reflecteix l'estat del veïnat. «Aquí està ple de delinqüència», va assegurar Jérémy, de 40 anys, en referència al narcotràfic present a la zona.