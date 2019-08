L'Open Arms desembarca a Lampedusa els darrers 83 migrants

El vaixell de l'ONG badalonina Open Arms ha desembarcat a Lampedusa els darrers 83 migrants a bord. D'aquesta manera es posa fi a 19 dies de "malson" en els que l'ONG ha estat esperant l'autorització d'algun estat europeu per poder atracar i oferir atenció a les persones rescatades en les darreres setmanes al Mediterrani.

El desembarcament s'ha fet al moll comercial de Lampedusa acompanyat pel pràctic del port i davant una gran expectació. En el moment d'atracar, al port s'ha cantat la 'Bella Ciao' i ara es preveu que el vaixell de rescat vagi cap a Sicília on la justícia italiana ha ordenat decomissar-lo temporalment. Des de la primera pastera localitzada en aquesta missió, l'1 d'agost, l'Open Arms ha rescatat un total de 160 persones. Els darrers 83 que quedaven a bord ja són a terra i ara seran traslladats provisionalment a un centre d'acollida.

El primer rescat d'aquesta llarga travessa que ara acaba va ser l'1 d'agost, quan es van rescatar 52 migrants, entre els quals hi havia dos nadons. El mateix dia es feia un segon rescat de 69 persones més, inclosos dos nens més i dues dones embarassades. En un tercer rescat, la matinada del 10 d'agost es van rescatar 39 persones més, sumant-ne ja 160 persones.

Des de llavors, diversos menors i persones amb necessitats sanitàries urgents han estat evacuats en diferents tongades. En les darreres hores, a més, diverses persones s'han llençat al mar per intentar arribar nadant a Lampedusa i han estat rescatades posteriorment. Finalment, a bord han quedat 83 migrants, que són els que han desembarcat aquest dimarts a la nit.



Dinou dies esperant port

La principal complicació de la missió de l'Open Arms ha estat la impossibilitat d'atracar en un ports segur. Ja després dels primers rescats, l'ONG demanava sense èxit el suport d'algun país europeu del Mediterrani i no va ser fins al tretzè dia d'odissea que un tribunal italià va decidir aixecar la prohibició d'entrar en aigües italianes.

L'Open Arms és des del 14 d'agost davant la costa de Lampedusa, on esperava autorització per desembarcar. El permís ha arribat també per ordre de la justícia. Un fiscal de Sicília n'ha ordenat el desembarcament després d'haver comprovat de primera mà quina era la situació al vaixell.

La decisió arribava poques hores després que un buc de l'armada espanyola salpés de Cadis per dirigir-se cap a Lampedusa per recollir els migrants i dur-los al port de Palma de Mallorca, des d'on es faria càrrec de les persones rescatades al mediterrani. Des de l'ONG lamenten la tardança del govern espanyol en reaccionar.