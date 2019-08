El PSOE rebutja la nova proposta de govern de coalició presentada per Podem

Podem va insistir ahir amb una nova proposta programàtica per a un govern de coalició que el PSOE va considerar «inviable» i va convidar la formació morada a «trobar altres fórmules» que facilitin la governabilitat i un programa progressista. En un comunicat, els socialistes van respondre així al document que Podem va enviar ahir a Ferraz en què, a més d'un programa, aporten quatre opcions per participar en un govern de coalició, on tornen a demanar una vicepresidència social i tres ministeris, entre ells Treball i Transició Energètica, ja descartats per Sánchez davant el recel que despertava a l'empresariat.

Els socialistes van argumentar que la proposta, que ja va ser estudiada pel president, està «molt propera» en l'aspecte programàtic en comptar amb moltes de les mesures que van formar part del discurs d'investidura de Sánchez «però no hi ha cap avanç respecte la posició que Unides Podem ha mantingut des del principi» i, de fet, demanen més del que plantejaven al juliol.

En el document, de 119 pàgines, la formació morada insisteix a reclamar la Vicepresidència de Drets Socials i Igualtat, al mateix temps que estudia quatre opcions en les quals dóna prioritat a ministeris econòmics com Treball, Migració i Seguretat Social o Transició Ecològica (principals esculls en les negociacions per a la investidura fallida) però estudia també departaments com Habitatge i Economia Social o Ciència, Innovació i Universitats.

Podem insisteix a «reprendre el diàleg des d'on el vam deixar al mes de juliol, quan l'escassetat de temps va impedir que aconseguíssim un acord amb el PSOE del qual estàvem a prop». Podem identifica en el text deu qüestions clau per a la negociació, entre les quals hi ha derogar la reforma laboral, universalitzar la xarxa pública d'escoles de zero a tres anys, construir un país feminista, situar l'«Espanya buida» al centre de la política i lluitar contra la corrupció.

El PSOE va respondre rebutjant el text i recordant que la investidura fallida va evidenciar la «inviabilitat» d'un govern de coalició. Els socialistes basen aquesta «inviabilitat» en la diferent concepció sobre l'estructura de govern i per diferències en qüestions d'Estat com la crisi a Catalunya.

Diferents diputats de Podem van lamentar la resposta negativa del PSOE al document i es van preguntar si els socialistes ja han decidit anar a una repetició electoral.