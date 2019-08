Apallissen a la presó tres detinguts per una violació múltiple a Múrcia

Els tres detinguts per violar presumptament aquest cap de setmana una dona a Múrcia van ser apallissats dilluns a la presó, on van ingressar diumenge. Els fets van tenir lloc a la sortida de les cel·les, després de dinar al replà de les escales, un espai on no hi ha càmeres. Alguns funcionaris de Presons van sentir un tumult i van trobar aquestes tres persones alterades, una sagnant pel nas i una segona amb un tall a l'alçada de la templa.

Els ferits van ser assistits a la infermeria del centre penitenciari, on el metge, per protocol, va decidir el seu trasllat a l'hospital Virgen de la Arrixaca. Les ferides van ser considerades lleus, en el cas de l'home que va rebre un cop al nas, i moderades en el del tall a la templa, que va requerir 4 grapes.

Posteriorment, per evitar nous altercats, els detinguts van ser traslladats al mòdul de respecte, en què els interns signen un contracte per escrit per respectar normes de convivència i higiene i la disciplina de grup.

Segons van explicar des d'Institucions Penitenciàries, la manca de càmeres a l'espai, així com el fet que l'altercat es produís en un moment en el qual a la zona hi havia molta gent, no permeten determinar quins interns van intervenir-hi.

En un altre ordre de coses, els vídeos de seguretat aportats per l'Ertzaintza situen dos dels tres investigats per la violació múltiple a una jove de 18 anys, que van ser identificats ahir per la víctima, en una zona de la ciutat diferent d'on es va produir l'agressió sexual grupal. Aquests vídeos descarten la participació en els fets del passat 1 d'agost d'aquests dos investigats, que segueixen en llibertat amb mesures cautelars per decisió de la titular del Jutjat d'Instrucció número 4 de Bilbao, després de passar per les rodes de reconeixement.

Diverses hores després, cap a les quatre de la tarda, i després d'escoltar totes les parts, la jutgessa també va dictar la mateixa mesura per al tercer dels investigats identificats per la víctima, que no apareix en aquests vídeos de seguretat.