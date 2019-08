Calvo confirma que Espanya acollirà quinze dels migrants de l'Open Arms i se'ls traslladarà amb el buc de l'armada

La vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Carmen Calvo, ha confirmat que l'Estat acollirà quinze dels migrants de l'Open Arms i que se'ls traslladarà amb el buc de l'armada 'Audaz'. Es tracta del vaixell que el dimarts a la tarda va enviar el govern espanyol per recollir els migrants just abans que la fiscalia italiana ordenés el desembarcament a Lampedusa. Calvo ha afirmat que és més "útil i eficient" que el buc acabi la travessia (es calculava que trigaria tres dies en arribar) i que porti la quinzena de migrants de tornada fins a l'Estat. "Hauria estat més complicat optar per una altra decisió", ha justificat. A més, Calvo ha dit que ja s'estan activant els mecanismes de repartiment que dies enrere es van pactar entre diferents països europeus, entre ells Espanya, França, Luxemburg, Alemanya i Romania.

La vicepresidenta del govern espanyol ha confirmat que el buc de l'armada que dimarts va sortir de Rota completarà el trajecte fins a l'illa de Lampedusa, a Itàlia, on recollirà els migrants que pertoquen a l'Estat –segons el repartiment pactat amb quatre països més- i els portarà fins a territori espanyol. Calvo ha justificat que des del Ministeri de Defensa van argumentar que la millor opció era recollir els migrants per mar, per davant d'altres opcions com la de l'avió.

També ha defensat la decisió del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, d'enviar el buc de l'armada tot i que, finalment, va ser la fiscalia italiana qui va ordenar el desembarcament poques hores després que el vaixell sortís de la costa andalusa. Calvo ha subratllat que el repartiment pactat "sembla que s'està activant ja" i que, per tant, el buc 'Audaz' estarà a punt per portar els migrants cap a Espanya de seguida que així ho indiquin les autoritats.

Sobre com es farà el repartiment un cop a l'Estat, Calvo ha dit que no descarten que governs autonòmics o "qualsevol ciutadà" s'ofereixi a rebre'ls i ha destacat el "caràcter solidari" de la societat espanyola.



Resposta irònica a les acusacions de Podem i Òscar Camps

La vicepresidenta en funcions ha evitat respondre a les crítiques de Podem –que li retreu que "amenaci" l'Open Arms amb sancions- i del fundador de l'ONG, Òscar Camps, que al seu Twitter es va preguntar si Salvini era el "ventríloc" darrera de les declaracions de Calvo.

La número 2 de l'executiu de Sánchez ha ironitzat i ha dit que "tothom sap" que el primer ministre italià i ella són "exactament iguals i que militen al mateix partit". "És una cosa que es pot opinar perfectament a l'agost", ha conclòs.