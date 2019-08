Detenen els pares d'un nadó maltractat ingressat a l'UCI a Lugo

Un nadó de dos mesos està ingressat a l'UCI de l'Hospital Universitari Lucus Augusti de Lugo i els seus pares estan sent investigats per suposats maltractaments. Els pares, de trenta anys, van ser detinguts i la Xunta de Galícia ha assumit la tutela del menor.

Una patrulla es va desplaçar divendres a l'hospital, on havien acudit els pares, i allà els serveis sanitaris van comunicar a la Policia Nacional que el nadó presentava lesions, fet pel qual es van traslladar els fets al jutjat de guàrdia. Els pares del nadó van ser arrestats dilluns i ahir van prestar declaració davant la jutge, i van quedar posteriorment en llibertat.

La jutgessa va ordenar a la Policia que acudís al domicili familiar, que els agents van qualificar de «femer», assegurant que estava «fet un desastre» i que era «inhabitable».

Per part seva, la Xunta de Galícia va assumir la «tutela urgent» del menor i realitza el seguiment del cas prioritzant la recerca d'un acolliment familiar. Així ho va explicar la directora general de Família, Amparo González, que va afegir que en aquest cas, com en altres similars, l'Administració actuarà «sempre buscant el major benefici per al menor».

La directora general va assenyalar que en aquest cas els procediments es van activar de manera «molt immediata», ja que es van detectar «indicis provats» que el nadó es trobava en una situació de «desemparament», de manera que la Xunta va assumir de forma «urgent» la tutela del menor. Després d'ingressar a l'hospital amb signes de maltractaments, es va activar el protocol previst per a aquests casos.