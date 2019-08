EUA i Maduro confirmen contactes d'alt nivell per resoldre la crisi veneçolana

Els presidents dels Estats Units, Donald Trump, i de Veneçuela, Nicolás Maduro, van confirmar que estan mantenint contactes d'alt nivell en els últims mesos, sense que per ara hi hagi més detalls del contingut dels mateixos. En els últims dies, l'agència nord-americana Associated Press i el portal de notícies Axios han revelat contactes per part de l'Administració Trump a través d'intermediaris amb Diosdado Cabello, president de l'Assemblea Nacional Constituent i número dos del Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV). «Estem parlant amb diversos representants de Veneçuela», va assenyalar al Despatx Oval el mandatari nord-americà. «No vull dir amb qui, però estem parlant amb ells a molt alt nivell», va afegir.

Hores després, la confirmació arribava des de Caracas. «Reconec que des de fa mesos hi ha contactes d'alts funcionaris del Govern dels Estats Units i del Govern bolivarià que jo presideixo, sota la meva autorització expressa, directament», va explicar el mandatari veneçolà. «Hi ha contactes i seguirà havent-hi contactes», va asseverar. El president veneçolà va explicar que el seu objectiu és que «Trump escolti la Veneçuela de veritat, i amb respecte escolti la veritat de la revolució».