El Govern amenaça de multar l'Open Arms perquè no té permís per rescatar

El Govern va advertir a l'ONG Proactiva Open Arms que ningú està «fora de perill» de la llei, tampoc el seu vaixell, al que pot multar amb fins a 901.000 euros per haver efectuat tasques de rescat al Mediterrani tot i tenir una llicència que només li permet transportar ajuda humanitària. Paral·lelament, l'Executiu es troba a l'espera de la resolució que prengui la Fiscalia italiana, la mateixa que dimarts va ordenar el desembarcament immediat dels 83 immigrants que quedaven a bord de la nau i la confiscació de la mateixa, per prendre una decisió respecte el vaixell Audaz, que continua la seva travessia cap a Lampedusa.

«De moment, seguirem els esdeveniments al minut, veurem com evolucionen, quina decisió es pren a Itàlia i en funció de la decisió que prenguin, nosaltres actuarem en conseqüència», va explicar la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles. L'Audaz va ser enviat dimarts a l'illa italiana amb l'objectiu de recollir i acompanyar els immigrants de l'Open Arms, que va arribar a salvar la vida a 160 persones en els tres rescats que ha efectuat des del passat 1 d'agost i que seran repartides entre Espanya, França, Alemanya, Luxemburg i Portugal.

Persones que, segons va recordar la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, van ser rescatades per un vaixell que només disposa de «llicència per a ajuda humanitària, per a transport de queviures». «Les institucions, els poders i els ciutadans, tots estem sotmesos a les lleis, i tothom sap el que pot fer i el que no i ningú està fora de perill d'això, inclòs un vaixell com aquest», va sentenciar Calvo.

Així, va assenyalar que la Marina Mercant, dependent del Ministeri de Foment, va avisar el capità del vaixell, de bandera espanyola, que podria ser multat amb entre 300.000 i 901.000 euros si reprenia les tasques de rescat. Ho va fer en una carta que el director general d'aquest organisme, Benito Núñez Quintanilla, va remetre al capità de l'Open Arms el passat 27 de juny, -un dia després que el vaixell sortís de Nàpols (Itàlia) amb destinació a les aigües del Mediterrani central- per advertir de les conseqüències de mantenir la seva «pretensió de reprendre els rescats».

El recordatori de Calvo va rebre resposta del fundador de l'ONG, Óscar Camps, que va escriure a Twitter que «sovint no sé si parla ella de veritat o Salvini és el ventríloc».

També van ser nombroses les crítiques dels partits polítics per la gestió que l'Executiu ha fet de la crisi de l'Open Arms, de manera que el PP i Ciutadans han demanat que el president el funcions, Pedro Sánchez, expliqui la mateixa al Congrés amb caràcter urgent.

Per al líder del PP, Pablo Casado, l'Executiu només ha donat «batzegades demagògiques» que mostren la seva «improvisació» i són el «pitjor missatge» que es pot donar a les màfies perquè aprofiten aquestes crisis humanitàries per seguir explotant les víctimes.

En la mateixa línia, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va assenyalar que «la política migratòria ha de ser un assumpte d'Estat i consensuada amb la UE, no una col·lecció d'improvisacions».

Des de Vox van anar un pas més enllà i el seu líder, Santiago Abascal, va presentar una denúncia davant la Fiscalia contra l'ONG catalana per presumpta «col·laboració amb organització criminal per al tràfic de persones», de manera que demanen la detenció del seu capità.