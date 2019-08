L'incendi de Gran Canària queda estabilitzat després de cremar 10.000 hectàrees

L'incendi forestal actiu des de dissabte passat a Gran Canària, que afecta unes 10.000 hectàrees, va quedar ahir estabilitzat després que en les darreres hores els treballs d'extinció i la meteorologia permetessin avançar en el seu control. El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, acudirà avui a l'illa per conèixer l'evolució del foc i sobrevolarà la zona per veure les seves conseqüències, va explicar la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sánchez es reunirà posteriorment amb autoritats i tècnics per «donar suport i afecte a tots els que han patit aquests dies», va afegir Robles.

La ministra va assenyalar que aquest gran incendi forestal és el més important dels declarats a Espanya des de 2012, i que la majoria dels evacuats van ser reallotjats ahir. Sobre això, el president canari, Ángel Víctor Torres, va dir que la voluntat és que tots els desallotjats puguin tornar als seus habitatges, sempre que estiguin garantides les màximes mesures de seguretat.

Al matí ja van tornar a casa la meitat de les 9.000 persones evacuades i durant la tarda van anar tornant altres i es van obrir carreteres, però «no perquè la gent faci turisme», va advertir Torres, sinó perquè els evacuats puguin tornar. Sobre l'evolució de l'incendi, el president canari va afirmar que el flanc dret ja està sota control i que només queden alguns focus al Parc Natural de Tamadaba, on les cases forestals situades en aquest espai protegit no s'han vist afectades.

El PSOE va anunciar que demanarà al Senat que aprovi una declaració institucional de suport als damnificats pel foc a Gran Canària. Per la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, que va visitar ahir la zona, va anunciar que el seu partit demanarà que es declari el perímetre cremat zona especialment afectada.