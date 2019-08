L'incendi que ha arrasat gairebé 10.000 hectàrees a Gran Canària, camí de ser controlat

El director d'extinció de l'incendi de Gran Canària, Carlos Velázquez, ha assenyalat aquest dijous que davant les tasques que s'estan realitzant «tot pinta» que es pot «anar pel camí del controlat». Aquest foc, que va començar el dissabte 17 d'agost al terme municipal de Valleseco, es troba en fase d'estabilització, després de cremar gairebé 10.000 hectàrees en un perímetre aproximat de 112 quilòmetres.

Velázquez ha explicat, en declaracions als periodistes, que s'està «refredant tot el perímetre», pel que ha considerat difícil, que es pugui tenir un focus amb què es reactivés «un cap d'incendi», si bé va admetre que això els ocupa, ha subratllat que el temps els «ha donat un marge durant un parell de dies, ha estat molt beneficiós, i tot pinta a què es pot anar camí de controlar-ho».

En relació amb això, ha exposat que tot el que és l'ampli perímetre que va des dels alts de Gáldar, passant per Guía, arribant a Valleseco i després en direcció a Tejeda ia la conca de Tejeda, «pràcticament no hi ha foc, hi ha alguns punts calents» però es troben refredant.

Ara, ha afegit, es troben treballant a la zona d'Agaete, Tamadaba, on hi ha dos subsectors, de tal manera que d'una banda hi ha el que transcorre al Pinar de Tamadaba, on hi ha tres unitats de la BRIF actuant per «liquidar la zona»; i, de l'altra, es troba l'àrea que recorre la vall d'Agaete, Guayedra i el Risco, on es troba la Unitat Militar d'Emergències (UME) i la BRIF, entre d'altres, «fent tasques de contenció perquè és un foc de pastura que ve baixant», tot i que s'està començant a estabilitzar.

El director d'extinció de l'incendi de Gran Canària ha apuntat que «ja no hi ha fronts molt molt actius», de manera que treballen per donar-lo per controlat, per després fer un «treball de molt temps» en què començaran a sortir fums d'un lloc i un altre, gairebé sempre en la mesura del cremat.

Respecte a si estan arribant efectius arribats d'altres llocs, ha afirmat que estan començant a desmobilitzar tot el que poden perquè tornin a la resta del territori nacional i de l'arxipèlag, ja que entra una onada de calor aquests dies.

Així mateix treballen en els reallotjaments, on ha assegurat estan fent «un gran esforç perquè com més aviat totes» les persones que han hagut de ser desallotjades puguin tornar.

Reallotjaments

Per la seva banda, el Govern de Canàries ha informat que a partir d'aquest dijous es permet el reallotjament dels nuclis urbans de Timagada, Juncal, El Toscón i Carrizal, al municipi de Tejeda, així com de Lomo del Marco al municipi de Moya. També s'ha informat de la reobertura de la carretera GC-75.

L'Executiu regional incideix que només poden tornar als seus habitatges els veïns de les zones autoritzades, alhora que prega que es respectin les indicacions de la Direcció del Pla INFOCA, ja que l'incompliment de les mateixes pot comportar conseqüències legals.