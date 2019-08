Merkel i Johnson mantenen les discrepàncies sobre l'acord del Brexit

La cancellera alemanya, Angela Merkel, i el primer ministre britànic, Boris Johnson, van mantenir les seves posicions oposades pel que fa al Brexit, però van manifestar que consideren que al final pot arribar-se a un acord. Les diferències estan relacionades amb la salvaguarda per a Irlanda, que obligaria el Regne Unit a seguir formant part de la unió duanera mentre no es definissin les futures relacions amb la Unió Europea després del Brexit.

«La salvaguarda és l'expressió d'un problema no resolt. En el moment en què es resolgui el problema aquesta no serà necessària», va explicar Merkel en una compareixença conjunta davant la premsa durant la visita de Johnson a Berlín.

D'altra banda, una mica més de la meitat dels britànics avala que es realitzi un referèndum per adoptar qualsevol acord sobre el Brexit, segons una enquesta divulgada poc més de dos mesos abans de la data indicada per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. En total, un 52 per cent dels enquestats avala una consulta pública mentre que el 29 per cent s'hi oposa i el 19 per cent assegura que no ho té clar.