El Partit Demòcrata i el Moviment 5 Estrelles volen formar govern a Itàlia

L'antisistema Moviment Cinc Estrelles (M5S) i el Partit Demòcrata (PD, centreesquerra) estudien la possibilitat de formar un govern a Itàlia, després de la dimissió dimarts del primer ministre en funcions, Giuseppe Conte, i la crisi oberta per la ultradretana Lliga. Així ho va confirmar a les xarxes socials l'exministre de Desenvolupament Econòmic i membre del PD Carlo Calenda, que en els últims dies havia apostat per la celebració d'eleccions i no donar suport a un Executiu amb el M5S.

«Fins avui he defensat una línia política decidida en la direcció del PD. Avui la línia ha canviat. La meva opinió és coneguda i seguiré sent-ne fidel, però no parlaré més fins a la conclusió de la negociació amb el M5S, per no perjudicar la unitat del partit en un moment delicat», va escriure l'exministre.

Per part seva, Salvini va criticar que els seus exsocis del Moviment Cinc Estrelles i el Partit Demòcrata busquin la formació d'un eventual executiu, explicant que qualsevol govern que es formi anirà contra la seva formació. «Qualsevol Govern que neixi anirà en contra de la Lliga», va dir als mitjans, abans que el president de la República, Sergio Mattarella, comencés les consultes amb els partits per veure com solucionar la crisi política.

Salvini va tornar a reivindicar la necessitat de celebrar eleccions a la tardor, convençut que les urnes li entregaran el Govern, en coalició amb els conservadors Forza Italia de Silvio Berlusconi i Germans d'Itàlia.