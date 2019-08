La policia alemanya, testimoni de baralles entre l'espanyola assassinada i el xicot

La policia i la fiscalia alemanyes van confirmar, en relació amb el cas de la jove madrilenya assassinada presumptament pel seu ex xicot divendres passat a la ciutat de Mannheim, que les forces de seguretat havien hagut d'intervenir anteriorment en diverses baralles de la parella. Juliette Gaedicke, portaveu de la policia de Mannheim, va explicar que «en la història prèvia d'aquestes dues persones, el sospitós i la dona morta, hi va haver incidents policials». «Però actualment no podem donar més detalls, hi ha una investigació en curs», va afegir. En la mateixa línia es va pronunciar una portaveu de la Fiscalia de Mannheim, que va dir no poder confirmar si la jove, de 22 anys, havia interposat en algun moment una denúncia contra la seva parella per violència o maltractaments, encara que va assenyalar que «hi va haver intervenció de la policia durant la relació».