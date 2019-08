Setze ferits com a conseqüència de les turbulències en un vol arribat a Madrid

Els serveis d'emergències van atendre dimarts setze passatgers a l'aeroport de Madrid Barajas per les contusions lleus que van patir a causa de turbulències en el seu vol, procedent de les illes Maurici i que va aterrar a un quart de vuit del vespre a la capital espanyola. Els passatgers d'un vol de la companyia Evelop van patir danys personals després que l'avió caigués en picat 100 metres durant 15 segons. En concret, es van atendre 16 persones, 3 d'elles tripulants, i 13 van ser traslladades pel SAMUR als hospitals madrilenys amb contusions lleus. Els passatgers ferits no tenien cordat el cinturó de seguretat quan es va produir l'incident, una turbulència «severa», com va assenyalar l'aerolínia, que va defensar a més que en aquell moment estava activat el protocol davant turbulències lleus i el pilot ho havia comunicat als passatgers pel servei de megafonia.