Comença el diàleg per formar un govern sòlid a Itàlia que eviti els comicis

El líder de l'antisistema Moviment Cinc Estrelles, Luigi Di Maio, va confirmar que ja s'han iniciat les negociacions per formar un Govern que compti amb una majoria parlamentària sòlida a Itàlia i que eviti celebrar eleccions anticipades a la tardor. «Hem començat les converses per intentar tenir una majoria sòlida parlamentària que governi el país», va explicar Di Maio als mitjans poc després de reunir-se amb el president de la República, Sergio Mattarella, que va escoltar els partits per veure si és possible formar un Executiu o la solució a la crisi són els comicis.

Per part seva, el líder de la Lliga, Matteo Salvini, va assegurar que «Itàlia no es pot permetre perdre el temps» i va carregar contra l'aparent acostament entre el Moviment 5 Estrelles i el Partit Democràtic, advertint que un acord entre tots dos suposaria el retorn de la «vella política». Itàlia, va destacar Salvini, «no es pot permetre un govern que es baralla, amb posicions distants». El ministre d'Interior en funcions va defensar que en aquest nou context la Lliga és una força «compacta» que es compromet a actuar «pel bé del país i no per interessos personals».

Paral·lelament, el líder del Partit Democràtic, Nicola Zingaretti, va traslladar al president de la República la seva intenció de buscar un «govern de canvi» amb el Moviment Cinc Estrelles, però va deixar clar que si això no és possible caldrà anar a les urnes.