Els incendis que s'expandeixen per l'Amazònia disparen totes les alarmes mediambientals

Els incendis que s'expandeixen per l'Amazònia, amb especial incidència al Brasil però també a Bolívia, han disparat les alarmes al món per la importància mediambiental del que és considerat com el major pulmó vegetal del planeta. Així, la selva de l'Amazones no només s'està veient amenaçada per la desaforada tala d'arbres dels últims anys, a un ritme que no s'havia vist a l'última dècada, sinó que ara és el foc el que està destruint «el pulmó del planeta» a una velocitat rècord: només en el que portem d'any s'han produït més de 40.000 incendis a la zona de l'Amazònia brasilera, més de la meitat dels que hi ha hagut a tot el país (72.000 fins a l'agost). L'Institut Nacional d'Investigació Espacial (INPE) del Brasil reconeix que els incendis han augmentat aquest any més del 80% si ho comparem amb el mateix període de 2018.

Aquestes dades no han agradat gens al president brasiler, Jair Bolsonaro, que en resposta va acomiadar el director de l'INPE, Ricardo Galvao, el passat 2 d'agost després de la publicació de l'informe, acusant-lo de fabricar les dades a força de mentides. Són molts els que apunten el president brasiler com a culpable de la situació. Els activistes mediambientals l'acusen d'haver relaxat els controls a l'Amazònia des de la seva arribada al poder, cosa que estarien utilitzant tant les indústries de la fusta com altres lobbies per atacar la selva més important del món.

L'Amazones s'estén per una superfície 10 vegades més gran que la d'Espanya i gairebé la meitat de tot Estats Units. Els seus arbres produeixen un 20% de la quantitat d'oxigen que hi ha a l'atmosfera de la Terra, la qual cosa els converteix en vitals per frenar el canvi climàtic i les conseqüències de l'escalfament global. La situació és tan greu que el fum dels incendis de la zona de l'Amazones ha arribat a Sao Paulo, a més de 2.700 quilòmetres de distància, i ha cobert el cel d'una manera mai vista abans a la ciutat per una causa similar. Fins i tot es veu des de l'espai, com es pot veure a les imatges que ha subministrat la NASA.

L'extensió dels incendis a la regió ha obligat alguns estats amazònics, com Amazones i Acre, a declarar la situació d'emergència o alerta ambiental pel fet que la fumera multiplica les malalties respiratòries i afecta fins i tot el trànsit aeri. Segons l'INPE, els focus d'incendis només a l'última setmana han afectat 68 àrees protegides per ser reserves ambientals o indígenes, principalment a l'Amazònia.