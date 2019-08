L'empleat del consolat britànic desaparegut a Hong Kong està detingut

El Govern xinès va confirmar la detenció d'un empleat del consolat del Regne Unit a Hong Kong, desaparegut des del 8 d'agost, en un context de tensió per les manifestacions a l'excolònia britànica. El portaveu del ministeri de Relacions Exteriors xinès, Geng Shuang, va explicar que l'home va ser posat sota detenció administrativa durant 15 dies a Shenzhen, ciutat xinesa veïna de Hong Kong, per haver violat una llei de seguretat pública. No s'ha especificat exactament quines infraccions se li imputen o si serà posat en llibertat. El portaveu del Govern xinès va destacar que no és de nacionalitat britànica sinó de Hong Kong, «és a dir, xinès». «Per tant, és un assumpte domèstic xinès», va dir el portaveu. El Ministeri de Relacions Exteriors britànic va dir dimarts que estava «extremadament preocupat» per les informacions sobre l'arrest d'un empleat del seu consolat.