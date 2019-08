Macron avisa a Johnson que no hi ha temps per a un nou acord pel Brexit

Macron va rebre Johnson al palau de l'Elisi per parlar sobre el Brexit.

Macron va rebre Johnson al palau de l'Elisi per parlar sobre el Brexit. reuters

El president francès, Emmanuel Macron, va advertir el primer ministre britànic, Boris Johnson, que encara que en el proper mes s'intenti una solució alternativa a la salvaguarda sobre Irlanda, no canviaran «els equilibris profunds» de l'acord per al Brexit negociat durant dos anys. La cancellera alemanya, Angela Merkel, que el va rebre a Berlín dimecres, havia proposat buscar en el termini d'un mes una solució diferent a aquest mecanisme que pretén evitar el restabliment d'una frontera entre les dues Irlandes, però Macron va mostrar la seva intenció de no allunyar-se del full de ruta marcat.

«Seré molt clar: En el proper mes no trobarem un nou acord de retirada que estigui lluny de les bases» ja establertes, va assenyalar en una compareixença conjunta abans de reunir-se amb Johnson al Palau de l'Elisi. Macron va explicar que «ningú esperarà» a la data programada per a la sortida del Regne Unit de la UE el 31 d'octubre «sense intentar trobar una solució».

Però va destacar que això es farà «sense canviar els equilibris profunds de l'acord de sortida» que es va trigar tant de temps a consensuar amb l'anterior primera ministra, Theresa May, que va obtenir el vistiplau «unànime» dels Vint-i-set i que «cap país» pot pretendre renegociar «sol». Per a Macron, el mecanisme de salvaguarda és «indispensable» per garantir que es mantingui l'acord de pau d'Irlanda signat el 1998 i per a «la integritat del mercat únic».

Johnson, per la seva banda, va reiterar el seu rebuig a la salvaguarda perquè segons el seu parer impedeix al seu país sortir realment de la UE i desenvolupar la seva pròpia política comercial en haver de mantenir les regles del mercat únic per temps indefinit. Però per tranquil·litzar els Vint-i-set, va assegurar que «sota cap circumstància» el Govern britànic tornarà a restablir una frontera entre les dues Irlandes.

Johnson es va limitar a assenyalar que «hi ha solucions tècniques», ja que es podrien efectuar controls «electrònics» de les mercaderies que transiten entre les dues Irlandes. A més, va explicar que alguns parlamentaris han fet propostes perquè es puguin fer verificacions sense una frontera física.

El president francès va recordar que tot i que la UE s'ha mostrat disposada a discutir sobre la relació futura amb el Regne Unit, això s'havia programat per a després de tancar l'acord de sortida. També es va mostrar convençut que el futur del Regne Unit «només pot estar a Europa» perquè «la geografia és tossuda».



Reunions al G-7

La ronda de contactes de Johnson per preparar el Brexit ha de continuar durant la cimera del G-7 que se celebrarà entre demà i dilluns a Biarritz, al País Basc francès, on s'espera que el seu primer cara a cara sigui amb Donald Trump.

Paral·lelament, la cancellera alemanya va aclarir que no va donar un termini de 30 dies al Regne Unit per solucionar el bloqueig en l'acord del Brexit i va assegurar que «era una forma de destacar el fet que queda poc temps» fins el 31 d'octubre, data prevista per a la sortida britànica de la UE. Merkel va explicar que el que va voler dir dimecres va ser que «el que un pot aconseguir en dos o tres anys, també ho pot aconseguir en 30 dies. O millor dit, es pot dir que ho pot resoldre fins al 31 d'octubre».

Per part seva, la Unió Europea vol que el primer ministre britànic detalli seus plans perquè el Regne Unit surti del bloc comunitari amb un acord, ja que Londres rebutja la salvaguarda per evitar una frontera a l'illa d'Irlanda però no ha plantejat alternatives concretes a ella. «Estem desitjant tenir nous fets i noves idees factibles», va explicar un alt funcionari europeu sobre la reunió que mantindran el president del Consell Europeu, Donald Tusk, i el mandatari britànic diumenge.