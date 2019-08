Empresonen un matrimoni per la mort dels seus dos fills en un any i mig a Albacete

Un matrimoni de Caudete (Albacete), GRT, de 28 anys, i AMG, de 27, estan a la presó provisional des de començaments del mes de juliol per la mort dels seus dos nadons, uns successos que van ocórrer amb més d'un any de diferència, però amb la circumstància que tots dos van morir quan tenien quatre mesos d'edat. La mort del primer fill es va produir el gener de 2018 a l'hospital General d'Albacete. Concretament, a la matinada del 20 de gener de 2018, els pares van trucar al 112 dient que el nen estava en aturada cardiorespiratòria, de manera que hi van acudir mitjans sanitaris per atendre el nadó i van decidir el seu trasllat a l'hospital d'Almansa. Un cop allà, a causa de la gravetat del seu estat, es va acordar traslladar-lo a l'hospital d'Albacete, on va quedar ingressat a l'UCI pediàtrica, on van localitzar lesions compatibles amb un episodi de maltractaments, i finalment va morir el 23 de gener.

Els pares van atribuir la mort del nadó a una negligència mèdica, ja que suposadament el nen hauria mort després de subministrar-li una vacuna, tot i que l'autòpsia va revelar que el petit tenia fracturat el crani. La Guàrdia Civil va obrir una investigació que encara estava en curs quan va morir el segon fill, el 29 de juny. Aquest segon nadó va morir el 29 de juny d'aquest any,