Salut té constància de cinc casos sospitosos de listeriosi a Catalunya

Roda de premsa de les autoritats per parlar del brot de listeriosi. europa press

L'Agència de Salut Pública de Catalunya va assegurar que té constància de cinc casos sospitosos de listeriosi que estarien relacionats amb el brot d'Andalusia. Es tracta de dos casos a la Catalunya Central, dos al Vallès i un al Barcelonès. S'està a l'espera de les analítiques per verificar si es tracta de casos confirmats o no.

D'altra banda, una «petita quantitat de carn» de l'empresa Magrudis que havia estat comercialitzada com a marca blanca s'ha immobilitzat «de manera cautelar», van informar l'Ajuntament de Sevilla i la Junta d'Andalusia. La partida va ser distribuïda per l'empresa Martínez León, de Sevilla, que ara s'analitzarà per comprovar si està contaminada, van explicar en una roda de premsa el delegat de Salut del consistori de Sevilla, Juan Manuel Flores, i el sotsdirector general de Protecció de la Salut de la Junta, Jesús Peinado.

Flores va afegir que les anàlisis «preliminars» realitzades a tots els productes de Magrudis, de Sevilla, on es va originar el brot de listeriosi, han donat positiu a aquest bacteri en les especialitats de llom al xerès i llom al pebre. Les anàlisis es van realitzar el 20 d'agost i encara no són definitives.

Funcionaris municipals van comprovar que l'empresa Martínez León estava tancada per vacances, encara que van aconseguir contactar amb alguns dels seus responsables, que han ajudat al fet que els inspectors hagin pogut entrar a les dependències i immobilitzar una «escassa» partida de carn de la firma Magrudis que es comercialitzava com a marca blanca. També s'ha identificat els clients que podrien haver rebut aquesta carn perquè la retirin de la venda.

«Es tracta d'unes mesures cautelars, en ser una carn distribuïda per Magrudis, perquè no tenim confirmat que estigui contaminada», va destacar Flores. Pel que fa a les partides de carn entatxonada, Peinado va destacar que s'han identificat tots els clients.