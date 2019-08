Sis països europeus acolliran els 356 migrants rescatats per l'«Ocean Viking»

El Govern de Malta va confirmar que sis països europeus -Alemanya, França, Irlanda, Luxemburg, Portugal i Romania- acolliran els 356 migrants que estan a bord del vaixell humanitari Ocean Viking, noliejat per Metges sense Fronteres (MSF) i SOS Méditerranée. El primer ministre maltès, Joseph Muscat, va explicar a les xarxes socials que «després d'un debat amb la Comissió Europea i diversos Estats membres, Malta va acordar ser part de la solució per a la paràlisi del l' Ocean Viking, que compta amb 356 persones a bord, sense perjudicar la seva posició legal». El mandatari va afegir que Malta traslladarà aquestes persones a vaixells de la seva Armada, fora d'aigües territorials, i els portaran «a terra ferma», on seran reubicats entre els sis esmentats països. «Cap d'ells es quedarà a Malta», va apuntar el primer ministre.

El passat 21 d'agost, SOS Méditerranée va advertir que l'embarcació necessitava una solució «ràpida» per desembarcar els seus 356 immigrants -entre ells 103 menors, la majoria no acompanyats- i evitar que la situació degenerés a bord. L' Ocean Viking va realitzar quatre rescats successius entre els passats 9 i 12 d'agost, i des de llavors esperava a una distància equidistant d'Itàlia i Malta que algun país europeu li autoritzés un port en el qual poder desembarcar aquestes persones.

D'altra banda, els migrants rescatats per l'Open Arms i desembarcats a Lampedusa el 20 d'agost esperen conèixer en quin país de la UE seran reubicats, mentre el vaixell Audaz de l'Armada espanyola ja està fondejat al costat de l'illa italiana per recollir els quinze que Espanya s'ha compromès a acollir.

El vaixell militar està «a l'espera de rebre instruccions», segons va explicar el capità de corbeta i comandant de la nau, Emilio Damián Marqués. «Ara el vaixell es troba a punt per rebre les persones que hem de traslladar a territori nacional. Estic a l'espera d'instruccions, en contacte directe amb el meu comandament», va assenyalar.

La partida de quinze d'aquests migrants és part de l'acord de repartiment fixat per la Comissió Europea, en el qual també participen Alemanya, França (que es farà càrrec de 40), Luxemburg i Portugal. El vaixell va sortir dimarts de la base de Rota (Cadis) amb la missió de fer-se càrrec de les persones rescatades per l'Open Arms i acompanyar el vaixell al port de Palma de Mallorca.

Però gairebé simultàniament a la seva sortida, el fiscal d'Agrigent (illa italiana de Sicília) va ordenar desembarcar els 83 immigrants que quedaven a bord de l'Open Arms i retenir la nau humanitària, en el marc de la investigació que ha obert a instàncies de l'ONG per un delicte de segrest de persones i per omissió i negativa a actes d'ofici contra membres de l'Administració.



Inspecció a Sicília

Mentrestant, el vaixell de l'ONG, després del desembarcament dels migrants, va navegar fins a Sicília, on dijous va ser immobilitzat per les autoritats italianes, després de comprovar-se una sèrie d'«anomalies greus», fet pel qual no podrà tornar a navegar «fins que s'hagin corregit».

L'ONG va informar que arreglarà totes les anomalies de l'embarcació amb la major brevetat perquè la seva intenció és tornar al Mediterrani per seguir salvant vides «tan aviat com siguin esmenades les anomalies i concloguin les diligències dependents de la Fiscalia d'Agrigent».

La Guàrdia Costanera va pujar a bord per realitzar una inspecció i va explicar en un comunicat que va trobar «anomalies greus relacionades amb la seguretat de la navegació, el compliment de la legislació sobre protecció del medi ambient marí i la capacitació i familiarització de la tripulació amb els procediments d'emergència proporcionats a bord».