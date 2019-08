La carn de marca blanca de la marca del brot de listeriosi també té la bactèria

Les anàlisis preliminars realitzades a les mostres de carn La Mechá elaborada, envasada i comercialitzada per l'empresa Martínez León com a marca blanca han donat donat positiu en listeriosi, segons va confirmar ahir la Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia. Segona la mateixa font, la distribució d'aquesta marca blanca «només es feia a restaurants i bars i que no hi ha hagut clients fora d'Andalusia». Així, els clients es troben sobretot a Sevilla perquè «hi ha una llista provisional de clients», per afegir que «dilluns hi haurà la definitiva».

L'últim informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) explica que, segons la Junta, la carn de marca blanca tenia la mateixa presentació que la que s'havia comercialitzat per l'empresa Magrudis, però que en l'etiquetatge no apareixia cap marca de fabricació i només es feia referència a la informació nutricional. L'Aesan apunta que es tracta «d'una gravíssima deficiència».

D'altra banda, tres nous casos de sospita de listeriosi han elevat a cinc les persones afectades per aquesta patologia a Catalunya, a l'espera de les analítiques que han de verificar si es tracta de casos confirmats, segons ha informat l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC) . Segons el Departament de Salut, els cinc casos estan relacionats amb el brot d'Andalusia. Els cinc casos han estat detectats dos a les comarques de la Catalunya central, dos al Vallès i un al Barcelonès.