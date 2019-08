Donald Tusk diu «no» a Rússia i a un Brexit dur i amenaça Trump si posa aranzels al vi francès

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va iniciar la cimera del G7, que se celebra a la ciutat bascofrancesa de Biarritz, amb una doble reprimenda als Estats Units, a qui va advertir que es trobarà amb una represàlia de la UE si decideix imposar aranzels al vi francès, i a Rússia, a qui va assegurar que no es reincorporarà al grup del qual va ser expulsada per fer-se amb el control de la península de Crimea, que el bloc europeu considera territori ucraïnès.

«En cap cas convidarem de nou a Rússia al G7», va afirmar Tusk en la seva roda de premsa inicial, que va coincidir just amb l'aterratge de l'avió del president dels Estats Units, Donald Trump, que aquesta setmana va defensar al president rus , Vladímir Putin, abans de lamentar la seva absència en aquesta cimera com a antic integrant del G8.

Pel que fa a França, Tusk va denunciar que Trump no pot utilitzar els aranzels per motius polítics després de conèixer que el president nord-americà podria imposar aranzels al vi francès si França fa efectiva la seva proposta de gravar amb un impost addicional (la «taxa GAFA» o» taxa Google «) a les companyies nord-americanes al seu territori. Per la seva banda, Emmanuelle Macron va reclamar una «desescalada» en les tensions comercials i va recordar que l'obligació del G7 és «preotegir la pau al món».

Mentrestant, Trump va anunciar un augment d'un 5% dels aranzels a la Xina en plena guerra comercial, en resposta als nous gravàmens que també ha imposat Pequín a béns dels Estats Units.

En un altre ordre temàtic, Tusk va avisar que «no facilitarà» al Regne Unit que pugui abandonar la Unió Europea sense acord previ, en un missatge dirigit al primer ministre britànic, Boris Johnson, també present a la cimera. «Espero que no vulgui passar a la història com «Senyor Sense Acord», va declarar.

Tusk va descriure aquesta cimera -en la qual s'aborden també qüestions com el medi ambient, amb l'incendi de l'Amazones com a tema principal, i la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina- com «una prova difícil de solidaritat i d'unitat després un any difícil», en el qual els líders dels països més industrialitzats del món han tingut dificultats per trobar un llenguatge comú.

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va respondre d'immediat al president del Consell Europeu, advertint-li que l'etiqueta «Mr. No Deal» («senyor Sense acord» ) també s'aplicaria a Tusk si finalment el Regne Unit abandona la UE sense acord.