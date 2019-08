El rei Joan Carles «evoluciona satisfactòriament» i romandrà a la UCI

El rei Joan Carles "ha evolucionat satisfactòriament durant les primeres hores del post-operatori" després de realitzar-li aquest dissabte tres bypass, segons el comunicat mèdic que ha emès aquest diumenge l'Hospital Universitari Quirónsalud a Pozuelo de Alarcón (Madrid).

"El pacient està despert, amb situació neurològica normal, respirant espontàniament sense suport ventilatori i amb mínim suport vasoactiu", ha informat la directora gerent de la clínica, Lucía Alonso.

A més, ha afegit que el rei Joan Carles s'ha aixecat i ha començat a ingerir aliments i que presenta "bon estat d'ànim".

No obstant això, romandrà a la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de l'hospital, on es troba des que va sortir de l'operació aquest dissabte, com "és habitual en aquest tipus de procediments", tal com van precisar ahir des de l'hospital.

Al rei emèrit, els metges li van realitzar tres bypass aortocoronaris durant una operació que va durar diverses hores i que va finalitzar aquest dissabte poc abans de les 15.00 hores.

El proper comunicat mèdic es facilitarà demà dilluns a les 12.00 hores.