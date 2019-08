Detenen 29 persones a Hong Kong després d'una tensa jornada de protestes

Un total de 29 persones van ser detingudes a Hong Kong després d'haver participat en una marxa prodemocràtica dissabte en què hi va haver diversos episodis violents, segons va informar de matinada la policia de la ciutat en un comunicat. El primer dia del dotzè cap de setmana consecutiu de protestes es va tancar amb la detenció de 19 homes i 10 dones, d'entre 17 i 52 anys, per delictes com la reunió il·legal, possessió d'armes ofensives i agressió a agents de policia.

«Alguns manifestants radicals es van desviar de la ruta original i van obstruir les carreteres, van danyar els fanals i agredir els agents de policia. La policia condemna enèrgicament els comportaments dels manifestants», apuntava el comunicat. Un dels detinguts és Ventus Lau, un dels organitzadors de la marxa que estava autoritzada per la policia, que va ser arrestat per assemblea il·legal. L'autoritat hospitalària de la ciutat va informar que almenys deu persones van ser ateses a hospitals públics i que dos estan ferits greus.

Després de deu dies de relativa pau a l'antiga colònia britànica, la tensió va tornar als carrers dissabte, quan milers de persones es van manifestar a Kwun Tong, una àrea de classe treballadora a l'est de Kowloon. Segons va denunciar la policia, un gran grup de manifestants van establir barricades per paralitzar el trànsit i «van utilitzar serres elèctriques per danyar un seguit de pals de llum intel·ligents a Sheung Yuet Road, la qual cosa representa una greu amenaça».