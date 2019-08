Moren set persones en xocar un helicòpter i un ultralleuger a Mallorca

Set persones, dues d'elles menors d'edat, van morir a Mallorca després del xoc a l'aire d'un helicòpter i un ultralleuger al municipi d'Inca, segons van confirmar la Guàrdia Civil i el Govern balear. Les víctimes són quatre alemanys, dos espanyols i un italià. Com a conseqüència de l'accident van perdre la vida els dos ocupants de l'avioneta i els cinc de l'helicòpter, sense que es registrés cap ferit. Els operatius d'emergències van haver de treballar de valent per desmuntar el fusellatge tant de l'avioneta com de l'helicòpter, els trossos dels quals van quedar escampats per un terreny amb una extensió d'un camp de futbol. A l'hora de tancar aquesta edició es desconeixien els motius que van provocar la col·lisió.

El succés va tenir lloc cap a dos quarts de dues de la tarda i posteriorment els equips dels bombers del Consell de Mallorca van treballar per apagar el foc dels dos aparells, que van caure sobre el Camí Vell de Costitx.

L'accident es va produir fora de l'espai aeri controlat pel gestor de la navegació aèria, Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, en una zona de lliure circulació. D'aquesta manera, l'impacte hauria ocorregut per sota dels mil peus. Després de la col·lisió, l'helicòpter va caure en un terreny rústic i l'avioneta al camí des Tarix, en un radi de només 200 metres. Un dels aparells va caure a cinc metres d'un habitatge i l'altre, a deu d'un altre. «L'estrèpit ha estat horrible», va explicar un veí, testimoni de l'accident. Fonts de la Guàrdia Civil van assenyalar que s'haurà d'obrir una investigació per aclarir els fets.

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va traslladar la seva «solidaritat i afecte» a les famílies de les víctimes a través del seu compte oficial de Twitter. La presidenta de Balears, Francina Armengol, es va desplaçar fins al lloc del sinistre i va expressar en un tuit la seva «preocupació i commoció» per aquest accident. «Els nostres pensaments estan amb les víctimes», va assegurar la presidenta balear.

El pilot de l'ultralleuger era Juanjo Vidal, qui volava al costat d'un amic després d'enlairar-se de l'aeròdrom de Binissalem, prop d'on va tenir lloc l'accident, segons va explicar un amic. «Era una persona fantàstica», va explicar Joan Carbonell, conegut del pilot aficionat d'ultralleuger. Carbonell va acudir al lloc on van caure les dues aeronaus sinistrades i va explicar que el pilot mort era valencià, estava casat i no tenia fills.

L'amic va afegir que la dona del pilot mort li va explicar que va presenciar el que va passar des del lloc on s'havien enlairat: «La seva dona ho ha vist des de l'aeròdrom de Binissalem; ha vist la fumera i m'ha dit que l'ha vist caure» .

Pel que sembla, l'accident va tenir lloc al segon vol que realitzava ahir el pilot d'ultralleuger. El seu amic va afegir que desconeix què podria haver passat.

Per la seva banda, l'helicòpter volava sense un copilot atès que aquest havia decidit no ocupar el seu lloc per deixar-lo a un dels membres de la família, atès que a l'aparell només podien viatjar cinc persones. La família alemanya tenia intenció de compartir un dinar amb uns amics a la localitat de platja de Camp de Mar, a l'oest de Mallorca, i abans pretenien conèixer l'illa des de l'aire.

La jutge de guàrdia va arribar al lloc dels fets cap a les quatre de la tarda per fer l'aixecament dels cadàvers, gairebé al mateix temps que la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, amb la finalitat de supervisar les tasques sobre el terreny.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, que va acudir al lloc dels fets «per conèixer in situ el que està succeint i per coordinar totes les institucions», va assenyalar que «encara és aviat» per facilitar la identitat de les víctimes i va demanar prudència perquè el succés s'està investigant. «L'únic que podem fer és lamentar aquesta desgràcia i transmetre el nostre condol als familiars i amics de les víctimes», va dir Castro, qui va destacar la coordinació entre el Consell de Mallorca, els ajuntaments, l'administració estatal i la comunitat autònoma.