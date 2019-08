La recuperació dels boscos de l'Amazones pot tardar un segle

La recuperació dels boscos bolivians afectats pels incendis que han arrasat un milió d'hectàrees podria prolongar-se més de cent anys a causa de les condicions del clima i la vegetació típica de la regió de la Chiquitania, a l'est de Bolívia. El botànic associat a l'Herbari Nacional de Bolívia Alfredo Fuentes va manifestar que aquesta recuperació ha de contemplar que les espècies típiques del bosc sec chiquitano són, en general, de «creixement lent». L'àrea de la Chiquitania afectada pels focs de les últimes setmanes comprèn poblacions com Roboré, San Ignacio de Velasco, Sant Rafael i San Matías, entre d'altres.

D'altra banda, els estats brasilers que han sol·licitat formalment l'ajuda de les Forces Armades per lluitar contra els incendis que colpegen la regió amazònica s'eleven ja a set, en oficialitzar-se la seva petició respecte l'estat de l'Amazones, al nord del país.

Després que el Ministeri de Defensa detallés la vigília com serà l'actuació dels 44.000 militars distribuïts en el vast territori amazònic, el Govern brasiler va alliberar uns nou milions d'euros destinats a aquest departament perquè dugui a terme aquestes importants operacions.

Aquesta xifra supera els sis milions d'euros que Defensa esperava i, segons el ministeri, la quantitat serà suficient per cobrir el primer mes de treballs. Les Forces Armades van realitzar dissabte a la nit les primeres operacions contra les flames que consumeixen part del bosc tropical, amb sobrevols a les àrees més devastades i la utilització d'aeronaus model C-130 Hèrcules per combatre els focus d'incendi.



Proposta de França

Per la seva banda, la ministra francesa d'Ultramar, Annick Girardin, va apostar per crear un fons internacional a favor de l'Amazònia, tenint en compte el «fracàs» del brasiler per posar en marxa accions contra els incendis i per a la reforestació.