Sánchez tornarà a deixar la negociació amb els partits per a l'últim moment

Finalitzades les seves vacances, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va reprendre la setmana passada la seva activitat habitual després d'uns dies de descans a Doñana sense donar mostres d'ansietat per intentar una nova investidura després de l'intent fallit del juliol. D'aquesta forma, si es té en compte el lent ritme que està imprimint Sánchez als contactes amb els partits, tot apunta que, com va passar al juliol, la negociació, si n'hi ha, es deixarà per a l'últim moment.

Malgrat que abans de les vacances de Sánchez des del PSOE es va apuntar la previsió que el president es reuniria amb dirigents del PNB a partir del 19 d'agost a Bilbao, no només no s'ha confirmat aquest extrem, sinó que tampoc estan programats contactes ni amb els nacionalistes bascos ni amb altres forces aquesta setmana.

El que farà Sánchez en els propers dies és seguir reunint-se amb col·lectius socials amb l'objectiu d'incorporar algunes de les seves demandes en el programa de govern que està preparant i que presentarà als seus possibles socis d'investidura: Unides Podem, PRC, PNB i Compromís.

Els contactes amb els partits de cara a negociar la formació de govern no es reprendran, per tant, fins al mes de setembre. El dia 23 d'aquest mateix mes s'esgota el termini de dos mesos fixat a la Constitució per poder formar govern, termini que va començar a comptar des de la primera votació del debat d'investidura del passat juliol.