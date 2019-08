Tota la carn de marca blanca amb listeriosi va ser venuda a Sevilla

Els establiments que venien carn comercialitzada com a marca blanca procedent de l'empresa Magrudis, que dissabte van donar positiu per listèria, ja no comercialitzen aquest aliment i tots ells, que han estat informats del problema, estan ubicats a diversos municipis de la província de Sevilla. Això és el que es desprèn de l'última actualització que ha fet l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), dependent del Ministeri de Sanitat, sobre el brot de listeriosi que ha causat almenys una mort, tot i que se n'investiga una segona, la d'un malalt terminal amb presència del bacteri.

L'Agència va assegurar que la Junta l'ha informat que els seus Serveis de Control Oficial i els de l'Ajuntament de Sevilla han verificat que tots els clients de Comercial Martínez León, l'empresa que va distribuir la marca blanca, ja han estat contactats i notificats del problema, i que ja no comercialitzen el producte. La Junta també ha informat Sanitat que tots els clients notificats per Comercial Martínez Díaz estan ubicats a diversos municipis de la província de Sevilla.

Paral·lelament, la Conselleria de Salut de la Junta d'Andalusia va confirmar tres nous casos d'infecció per listèria, localitzats a Sevilla i Cadis, amb la qual cosa el nombre de persones afectades des que es va decretar l'alerta sanitària se situa en 192, davant de les 189 del balanç anterior. La majoria d'aquests casos es localitzen a la província de Sevilla, 157 (81,6%), seguida de Huelva (17 casos), Cadis (10), Màlaga (4) i Granada (4). A les províncies d'Almeria, Còrdova i Jaén no hi ha casos confirmats. El nombre de pacients ingressats als hospitals públics amb sospita d'infecció per listeriosi era de 77 (davant dels 82 del dia anterior), 11 d'ells confirmats. D'ells, 28 eren dones embarassades (32 el dia anterior) i tres pacients romanien ingressats a la unitat de cures intensives (UCI).

D'altra banda, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Sevilla considera que el brot de listeriosi es va deure a un error intern de l'empresa, «molt probablement, per la falta d'higiene en el procés d'elaboració del producte».

En un comunicat, el Col·legi va assenyalar que el brot «és una conseqüència d'un fet puntual i perfectament localitzat», cosa que denota «la més que probable existència d'errades en els sistemes d'autocontrol intern de la indústria productora i, especialment, la més que possible absència de controls» de listèria seguint el reglament CE 2073/2005 de la Unió Europea.