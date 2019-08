Trump, president o promotor?

Visió empresarial. Groenlàndia és un territori autònom de Dinamarca que sobtadament s'ha situat en el punt de mira de la polèmica que sempre provoca Trump. La idea del magnat de fer-se amb aquesta illa, rebutjada contundentment per les autoritats locals, és altament improbable de portar a terme per diferents factors: la seva importància geoestratègica, els seus recursos, la taxació de l'operació i el seu estatus d'autonomia.

El president nord-americà, Donald Trump, sembla que té interès a comprar Groenlàndia, l'illa més gran del món i un territori autònom de Dinamarca. Si bé la serietat de les seves intencions no està clara i la resposta immediata de l'altre costat a la hipotètica transacció va estar dividida entre un rotund «no» i la sorna, la història planteja dubtes sobre la viabilitat d'aquesta operació.

Per què voldria Trump comprar Groenlàndia? El president dels Estats Units té un historial d'analitzar problemes geopolítics des de la perspectiva d'un promotor immobiliari. Durant la seva reunió de 2018 amb Kim Jong-un, per exemple, Trump va parlar del potencial que veu per instal·lar hotels i condominis a les platges de Corea del Nord. A més, com Trump segurament sap, altres presidents dels EUA van deixar la seva marca a la història amb idees semblants. Sense anar més lluny, l'Administració de Harry Truman ja va intentar comprar Groenlàndia a Dinamarca a canvi de 100 milions de dòlars.

L'atractiu d'aquesta illa per als interessos nord-americans són els seus abundants recursos i una ubicació estratègica a prop de l'oceà Àrtic. Situada al nord de l'Atlàntic entre Europa i Amèrica, l'illa ha estat durant molt de temps un focus de tensió entre els EUA, Rússia, Canadà, Dinamarca i Noruega. Ja acull una base aèria i una estació de ràdars nord-americans. El 1968, un bombarder B-52 que portava armes nuclears es va estavellar a prop de la base de Thule, al nord-oest de Groenlàndia, i va causar contaminació radioactiva. L'any passat, Dinamarca va impedir que la Xina s'establís al seu territori en acceptar cofinançar la construcció de dos nous aeroports.



Una idea del segle passat

Però és realment una idea extravagant? Fins fa un segle, aquest tipus de transaccions no eren inusuals: els EUA van comprar el territori de Louisiana a França per 15 milions de dòlars el 1803 i Andrew Johnson és recordat com el president que va supervisar la compra d'Alaska a Rússia el 1867. Fins i tot hi ha un precedent que involucra Dinamarca. El Govern de Copenhaguen va vendre el que ara es coneix com les Illes Verges dels Estats Units el 1917. De fet, hi ha moltes altres illes posades a la venda, però solen ser més petites i estan situades en climes més càlids. No obstant això, com va assenyalar la BBC, Joseph Blocher, professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Duke, va escriure el 2012 que «el mercat de territoris sobirans sembla haver-se assecat», ja que «no semblen estar a la venda».

Fins i tot si ho estigués, el preu a pagar per la major illa del món és complicat de calcular. Atès que l'illa de més de 2 milions de quilòmetres quadrats no està actualment en el mercat, no hi ha valoracions disponibles. No obstant això, per tenir una idea de quant podria valer, val la pena acotar que el seu producte intern brut va totalitzar poc més de 2.700 milions de dòlars el 2017. L'illa rep un subsidi anual d'uns 500 milions per part de Dinamarca. En perspectiva, el preu de compra d'Alaska el 1867, 7,2 milions, es traduiria en només 125 milions actualment, una suma que per a la majoria seria una ganga.

Igualment, tampoc està clar el mètode que hauria d'utilitzar Trump per comprar Groenlàndia. El professor adjunt Rasmus Leander Nielsen, de la Universitat de Groenlàndia, ha dit a mitjans locals que Dinamarca no pot vendre Groenlàndia perquè la seva llei d'autonomia de 2009 «estableix clarament que els groenlandesos són els propietaris del territori». La millor esperança per a Trump seria que el territori s'independitzi i després opti per organitzar una venda als EUA.

Cal tenir en compte que la separació de Dinamarca és un tema que ha estat discutit a Groenlàndia, on defensors de la independència parlen de l'any 2021, el 300 aniversari de la seva colonització, com a possible data de divorci. Un argument a favor de la independència és que Groenlàndia podria tenir una associació més estreta amb els EUA, que estan molt més a prop que Dinamarca.



El possible proper pas

Quin podria ser el proper pas per part de Washington? Segons el New York Times, assessors de Trump li han dit que investigaran més l'assumpte, però només perquè prefereixen no dir-li que la compra és impossible. Trump hagués pogut discutir l'assumpte personalment amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, però finalment va decidir cancel·lar la reunió que tenien prevista per a inicis de setembre.