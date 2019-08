Bolsonaro rebutja l'ajuda del G-7 per combatre els incendis a l'Amazònia

El Govern de Jair Bolsonaro preveu rebutjar l'ajuda de 20 milions de dòlars per combatre els incendis que estan arrasant l'Amazònia acordada pel G-7 a instàncies fonamentalment del president francès, Emmanuel Macron.

Fonts del Palau de Planalto han indicat al diari 'Folha de Sao Paulo' que es rebutjaran els 20 milions anunciats durant la cimera del G-7 a Biarritz. Segons han explicat, a la Presidència consideren que l'oferta d'ajuda és més un intent de Macron de capitalitzar el tema que una iniciativa dels líders dels països més rics del món.

No obstant això, una font del Govern de Bolsonaro ha dit que estan a l'espera de rebre l'oferta formal d'assistència, si bé la postura actual és a favor de rebutjar-la. Les fonts consultades per 'Estadao' també confirmen aquesta versió.

Situació controlada



Mentrestant, el ministre de Defensa, Fernando Azevedo, ha assegurat aquest dilluns que el Govern té la situació controlada. Al final d'una reunió per fer balanç de la situació a l'Amazones pels incendis presidida per Bolsonaro i a la qual han acudit diversos ministres, Azevedo ha admès que "no és simple" però tampoc està "fora de control".

Segons ha precisat, a l'estat d'Amazones la situació és "bona, també a Roraima". "Rondônia preocupava una mica més, però hi ha més de 1.000 persones actuant i 15 avions combatent les flames", ha ressaltat, d'acord amb l'agència Brasil. Azevedo també ha reconegut que preocupa "una mica" la situació a Pará, si bé ha aclarit que l'arribada prevista de pluges a l'oest de l'Amazònia podria millorar la situació.