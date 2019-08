El desmantellament d'una festa il·legal a Eivissa acaba amb 73 arrestats i 13 ferits

La Policia Local de Sant Josep (Eivissa) va desmantellar una festa il·legal iniciada a la matinada de dissabte a la Torre d'en Rovira, una acció en la qual hi va haver 73 detinguts i 13 ferits. Segons va explicar l'Ajuntament de Sant Josep, els agents van haver de fer front a l'actitud «agressiva» de part dels assistents. De fet, diversos agents van resultar ferits, entre ells dos policies de Sant Josep que van patir contusions de caràcter lleu. En l'operació hi van col·laborar agents de la Guàrdia Civil, del destacament de Trànsit i de la Policia Local de Sant Antoni i Santa Eulària. Després de rebre l'avís i desplaçar-se al lloc, la Policia va comprovar que hi havia una gran aglomeració de persones amb vehicles amb la música molt alta. Inicialment van establir controls d'accés per impedir que més gent anés al lloc. Quan van intentar aturar la festa, els efectius es van topar amb l'actitud violenta dels assistents.