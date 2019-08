Encalla el vaixell de guerra enviat a rescatar el caça accidentat a Múrcia

El comandant de l'Armada Manuel Romero González-Llanos confirma que el caçamines 'Túria' de l'Armada ha encallat durant la recuperació del robot submarí que el vaixell té a bord i que havien desplegat per buscar restes de l'avió C-101 de l'Exèrcit d'Aire sinistrat aquest dilluns, "amb tan mala sort que ha quedat encallat davant de la platja".

En declaracions a Onda Regional, recollides per Europa Press, el comandant ha indicat que el vaixell encallat, davant la platja del Banc del Tabal, en les proximitats de la Manga del Mar Menor, compta amb el suport de Salvament Marítim i Guàrdia Civil, a més d'altres vaixells i bussejadors de l'Armada com a suport per avaluar els danys i recuperar la seva operativitat "en la major brevetat possible".

Confirma que s'ha desembarcat a part de la tripulació "però romanen dotació a bord del vaixell", així com que el motiu és que a la zona on es trobaven treballant hi ha poca profunditat i està molt pròxima a costa.

Després del que ha manifestat que confien que el vaixell no s'enfonsi, "no siguem catastròfics", ha exclamat, "el vaixell està allà encallat, cal avaluar els danys soferts i posar en marxa l'operació rescat o de tornada a operatiu".

Sobre la possible via d'aigua que ha afectat l'embarcació i en la qual s'estaria treballant, el comandant diu desconèixer, "tot i que és possible perquè solen produir-se aquest tipus de danys", per insistir que "una vegada s'avaluïn els danys, es prendran les decisions que siguin possibles per treure'l d'allà quan sigui possible ".