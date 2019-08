La Fiscalia Superior d'Andalusia investigarà el brot de listeriosi

La Fiscalia Superior d'Andalusia ha obert una investigació penal sobre el brot de listeriosi provocat pels productes carnis distribuïts per l'empresa Magrudis, de la qual ahir es va conèixer que elaborava part de la carn afectada en unes noves instal·lacions sense inspecció prèvia. El brot, que ha afectat més de 200 persones, i pel qual han mort una dona gran i un nadó d'una dona embarassada, està en fase de remissió, malgrat que no es descarten més casos en les properes setmanes. La investigació ha estat provocada per la denúncia presentada per l'Associació Defensor del Pacient.

Magrudis processava part de la carn afectada per listèria a les seves noves instal·lacions sense avisar abans la Junta d'Andalusia de l'ampliació de les naus i sense la inspecció prèvia, segons va assegurar el subdirector andalús de Protecció per a la Salut, Jesús Peinado.

La ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, va advertir que «alguna cosa ha fallat» en declarar-se el brot a Andalusia perquè Espanya és un dels països més «exigents» i «rigorosos» amb la seguretat alimentària.

Els cinc casos detectats a Catalunya no han presentat resultats prou determinants en les analítiques per confirmar la infecció, però la seva situació clínica fa que l'Agència de Salut Pública de Catalunya hagi conclòs i qualificat com a probable la infecció per listeriosi relacionada amb el brot originat a Andalusia.